Mara Maionchi | la confessione sul tradimento del marito | «Cosa vuole che sia un corno?»

(Di sabato 27 marzo 2021) Pronta a cimentarsi in veste di “vallettona” nel nuovo programma su Amazon Prime Video insieme a Fedez,è uscita da poco dalla sua battaglia contro il Covid. Non l’unico ostacolo affrontato nella vita dalla produttrice discografica. Colpita da un tumore al seno, combattuto con coraggio e tenacia,ha dovuto perdonare anche qualche scappatella alAlberto Salerno., lasuldelInsieme ormai da diversi anni,e ilsono convolati a nozze nel 1976. Dall’amore della talent scout con il paroliere e produttore discografico sono nate due figlie, Camilla e Giulia, che li hanno resi nonni di tre nipotini: Nicolò, Margherita e ...

Advertising

tvnerifesea : da grande voglio essere come mara maionchi - c_o_n_t_r_o_l_ : @stonguaiat__ Il mio spirito guida è Mara Maionchi vale come risposta? - ChiaraVox : Ma la giornalista ha intervista King è Mara Maionchi da giovane...#propagandalive - SXRALEO : mara maionchi che dice dai tiriamoci una martellata sui coglioni - MatteoAndreoni : Mara Maionchi top!! #isolitiignoti -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Maionchi

L'ultima protagonista del programma è stata. E' stato annunciato uno stop del programma: cos'è accaduto? Come se l'è cavata la simpaticissima giudice di X Factor?Ospite di Amadeus, al quiz di Rai 1 'I Soliti Ignoti', c'è la grande, un volto noto della televisione ma soprattutto della discografia. La simpaticissimadovrà riuscire a ...RIETI - Direttamente da Poggio Bustone ai "Soliti ignoti" su Ra1, c'è il reatino Piersaturno Mostarda. E' lui uno degli ignoti del programma televisivo condotto da ...Soliti Ignoti si ferma per due sere. Amadeus: "Ci rivediamo direttamente lunedì" E' tornato in onda oggi, venerdì 26 marzo, Soliti Ignoti, dopo la pausa ...