Mara Maionchi e il dramma della malattia | “Ho scoperto di avere un tumore al seno per caso”

(Di sabato 27 marzo 2021)ha dovuto lottare contro due tumori. Ecco come la giudice di X Factor è riuscita a sconfiggere la. La produttrice discografica e giudice di X Factor,ha dovuto lottare con una terribile: ilalè molto stimata nel panorama televisivo italiano e con una carriera molto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

a_nihilist_me : nchessenso mara maionchi ha 80 anni - jadexdior : MI SPIEGATE PERCHÈ HO I PER TE PIENI DI VIDEO SUL CALCIO E SU MARA MAIONCHI - 24Trends_Italia : 1. Amanda Lear - 100M+ 2. Mara Maionchi - 50M+ 3. Endometriosi - 20M+ 4. Muriel - 10M+ 5. Medjugorje - 10M+ 6. Moto… - hobabox : @bluecxral ???????? mara maionchi ci rappresenta - GossipItalia3 : Mara Maionchi, la confessione sul tradimento del marito: «Cosa vuole che sia un corno?» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Maionchi

Nella serata del 26 marzo è andata in onda una nuova puntata de 'I Soliti Ignoti' di Amadeus. Protagonista è stata, la quale è riuscita nell'intento di vincere una somma considerevole. Ha infatti azzeccato il parente misterioso e si è portata a casa 30.500 euro. Ricordiamo che la vincita sarà ...Nell'appuntamento di ieri sera l'ospite famoso che doveva trovare il parente misterioso era la super amata. A fine della puntata, infatti, Amadeus ha dato direttamente appuntamento al ...Tra le novità Amazon Prime Video anche LOL: chi ride è fuori, uno show condotto da Fedez e Mara Maionchi che vede sfidarsi dieci comici professionisti con in palio 100.000 euro da donare in ...E’ Instagram il social che ha generato più interazioni con il 57% del totale, mentre su Twitter l'hashtag ufficiale #IGT ha ottenuto 1.543 citazioni (fonte TalkWalker). Solo su TV8, la finale condotta ...