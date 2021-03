Manchester United, offerti 80 milioni per Marcos Llorente (Di sabato 27 marzo 2021) Dala Spagna arriva una bomba d calciomercato che riguarda il centrocampista dell’Atletico Madrid Marcos Llorente. Come riferisce As, il Manchester United avrebbe messo sul piatto la cirfa monstre di 80 miloni di euro. Solskjaer avrebbe chiesto lo spangolo per migliorare il proprio pacchetto di centrocampo, fondamentale per tornare a vincere. L’Atletico, secondo il quotidiano Marca, avrebbe non solo rifiutato questa offerta, ma avrebbe riferito al mittente la cifra congeniale per cederlo definitivamente: 120 milioni di euro. Controfferta semplicemente mostruosa che probabilmente vedrà uno stop della trattativa Dembele’ sviene in allenamento: paura all’Atletico Madrid Chi è Marcos Llorente, l’obiettivo del Manchester United? E’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Dala Spagna arriva una bomba d calciomercato che riguarda il centrocampista dell’Atletico Madrid. Come riferisce As, ilavrebbe messo sul piatto la cirfa monstre di 80 miloni di euro. Solskjaer avrebbe chiesto lo spangolo per migliorare il proprio pacchetto di centrocampo, fondamentale per tornare a vincere. L’Atletico, secondo il quotidiano Marca, avrebbe non solo rifiutato questa offerta, ma avrebbe riferito al mittente la cifra congeniale per cederlo definitivamente: 120di euro. Controfferta semplicemente mostruosa che probabilmente vedrà uno stop della trattativa Dembele’ sviene in allenamento: paura all’Atletico Madrid Chi è, l’obiettivo del? E’ ...

