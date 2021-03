Manchester United, l’ex portiere Roy Carroll: “Bevevo come un pazzo, ho rischiato di non farcela” (Di sabato 27 marzo 2021) Shock Roy Carroll.Inter, Adani su Bobo Tv: “Sanchez fa la differenza! Barcellona, Arsenal e Manchester United lo hanno evoluto”La depressione e la dipendenza dall'alcol sono due nemici veramente temibili da affrontare. Roy Carroll, ex estremo difensore del Manchester United, ha passato sulla sua pelle momenti difficili e dai quali sembrava che non avrebbe più rivisto la luce. Il classe 1977, attuale portiere del Dungannon, ha raccontato la sua esperienza ai microfoni del Daily Mail."Facevo sempre di tutto per cercare di non bere il giorno prima della partita. Quando poi non giocavo e nessuno mi voleva, Bevevo ogni giorno. Il tempo libero era tanto e Bevevo come un pazzo. Se non avessi smesso, oggi non ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Shock Roy.Inter, Adani su Bobo Tv: “Sanchez fa la differenza! Barcellona, Arsenal elo hanno evoluto”La depressione e la dipendenza dall'alcol sono due nemici veramente temibili da affrontare. Roy, ex estremo difensore del, ha passato sulla sua pelle momenti difficili e dai quali sembrava che non avrebbe più rivisto la luce. Il classe 1977, attualedel Dungannon, ha raccontato la sua esperienza ai microfoni del Daily Mail."Facevo sempre di tutto per cercare di non bere il giorno prima della partita. Quando poi non giocavo e nessuno mi voleva,ogni giorno. Il tempo libero era tanto eun. Se non avessi smesso, oggi non ...

