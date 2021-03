Manchester City | tra rinnovi e cessioni | il punto della situazione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 marzo 2021) Ilpianifica il suo futuro fradi contratto. Ilsulla squadra di Pep Guardiola Complice la sosta per le nazionali, ilpianifica il suo futuro fradi contratto. Come riferito da Fabrizio Romano, la dirigenza convinta che sia solo una questione di tempo prima che Kevin De Bruyne metta la firma sul suo nuovo accordo. A breve partiranno le trattative anche per il rinnovo di Raheem Sterling mentre è più complicata ladel Kun Aguero che nelle prossime settimane dovrebbe scegliere il suo futuro. Su di lui c’è il forte interessamento del Barcellona. Leggi su Calcionews24.com