Malika Ayane | ' Nel mio nuovo album fotografo diversi stati d' animo'

Advertising

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Malika Ayane, Sara Gama, Zerocalcare, Antonio Rezza, Guido Brera… - welikeduel : Una nuova consulenza musicale a cura di Colapesce e Dimartino, questa volta per Malika Ayane #propagandalive - welikeduel : Maledetta primavera. Malika Ayane e la #propagandaorkestra #propagandalive @malikayane - FBinfare : RT @PauRita82: - MargheritaFusa1 : Brava, voce particolare, profondità... Malika Ayane: 'Ecco il mio disco dopo il Festival, ma di notte sogno ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Malika Ayane

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano 'Ti piaci così',pubblica il nuovo album, il sesto, dal titolo ' Malifesto '. 'Inevitabilmente ci troviamo ad osservare il mondo in modo diverso, questo album mette insieme il bisogno di raccontare la ......WILLIE PEYOTE - "Mai dire mai (La locura)" (26) - 1 12) MAX GAZZE' - "Il farmacista" (36) - 1 13) ARISA - "Potevi fare di più" (38) +3 14) FRANCESCO RENGA - "Quando trovo te" (42) +1 15)...Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Ti piaci così", Malika Ayane pubblica il nuovo album, il sesto, dal titolo "Malifesto". "Inevitabilmente ci troviamo ad osservare il mondo i ...1) COLAPESCE E DIMARTINO – “Musica leggerissima” (n.1 overall) = Mentre Colapesce Dimartino mantengo il dominio dell’airplay, seguiti in modo stabile da Michielin/Fedez, Irama e Annalisa, irrompe in t ...