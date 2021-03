Maduro come Trump. Facebook sospende il leader venezuelano: «Violate le linee guida sulla disinformazione» (Di sabato 27 marzo 2021) Il Venezuela come gli Stati Uniti, non il contrario (per una volta). Dopo aver sospeso definitivamente l’account dell’ex presidente americano Donald Trump per il ruolo giocato nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, Facebook ha deciso di fare altrettanto con quello di Nicolas Maduro, anche se soltanto in via temporanea. La sospensione arriva non per incitamento alla violenza, ma per aver violato le linee guida del social network sulla disinformazione, le stesse motivazioni che avevano portato sia Facebook sia Twitter rispettivamente ad oscurare e segnalare alcuni messaggi sul Coronavirus dell’ex presidente Trump nell’ottobre del 2020, suscitando accuse di «censura». Il video incriminato di ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Il Venezuelagli Stati Uniti, non il contrario (per una volta). Dopo aver sospeso definitivamente l’account dell’ex presidente americano Donaldper il ruolo giocato nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio,ha deciso di fare altrettanto con quello di Nicolas, anche se soltanto in via temporanea. La sospensione arriva non per incitamento alla violenza, ma per aver violato ledel social network, le stesse motivazioni che avevano portato siasia Twitter rispettivamente ad oscurare e segnalare alcuni messaggi sul Coronavirus dell’ex presidentenell’ottobre del 2020, suscitando accuse di «censura». Il video incriminato di ...

