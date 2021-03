Madia accusa Delrio | Serracchiani cooptata di fatto come capogruppo

(Di sabato 27 marzo 2021) Mariannaè in corsa per la carica diPd alla Camera, ma vede trame ai suoi danni e a favore di Debora. Per questo scrive una lettera ai democratici eiluscente Graziano, che replica amareggiato, discolpandosi. “Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi. E parlarci con chiarezza senza bizantinismi penso possa aiutare a riannodare il filo spezzato di una comunità democratica che è viva ed esigente con chi la rappresenta” scrive Marianna, che parla di partita “ripiombata nel gioco di accordi trasversali”. Dil’elezione dellaè diventata “una forma di cooptazione mascherata”. Su Deboraconfluiscono i consensi anche della ...

...del gruppo alla Camera dove si annuncia uno scontro tra Debora Serracchiani e Marianna Madia. In ... Non solo la colf: un'accusa gravissima... Marcucci replica: 'Ho avuto la sensazione che dietro questa accusa ci fosse il rammarico di ... anche se Debora Serracchiani, che è in 'ballottaggio' con Marianna Madia, sembra in pole per sostituire ...