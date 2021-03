Ma quali riaperture: il governo ci confinerà anche in estate? (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar – Nelle settimane scorse aveva tenuto banco l’ipotesi riaperture non appena sarebbero terminate le festività pasquali. Alcuni esponenti della maggioranza si erano detti convinti di poter divergere totalmente dalle modalità di gestione pandemica del precedente esecutivo. Eppure, ad oggi si intravede poca chiarezza sul prossimo futuro. Per gli “aperturisti” esso non lascia presagire molti spiragli di un ritorno ad una vita normale. Anzi, in perfetta continuità con il governo Conte-bis si è istituita una zona rossa nazionale in occasione proprio del fine settimana pasquale. Niente riaperture. Chiusi fino a quando? Inoltre, è probabile che il lockdown sia prorogato almeno per le due settimane successive. Comportando così uno stop nazionale totale fino alla fine di aprile. Stando alle comunicazioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar – Nelle settimane scorse aveva tenuto banco l’ipotesinon appena sarebbero terminate le festività pas. Alcuni esponenti della maggioranza si erano detti convinti di poter divergere totalmente dalle modalità di gestione pandemica del precedente esecutivo. Eppure, ad oggi si intravede poca chiarezza sul prossimo futuro. Per gli “aperturisti” esso non lascia presagire molti spiragli di un ritorno ad una vita normale. Anzi, in perfetta continuità con ilConte-bis si è istituita una zona rossa nazionale in occasione proprio del fine settimana pasquale. Niente. Chiusi fino a quando? Inoltre, è probabile che il lockdown sia prorogato almeno per le due settimane successive. Comportando così uno stop nazionale totale fino alla fine di aprile. Stando alle comunicazioni ...

