Ma che festa del Teatro, il mondo dello spettacolo è in ginocchio: e torna in piazza a Roma e Milano (Di sabato 27 marzo 2021) Altro che festa del Teatro che ricorre oggi: il mondo dello spettacolo è in ginocchio. I suoi lavoratori sono tornati in piazza oggi, da Roma a Milano. Da Venezia a Torino. Un comparto intero è alla canna del gas. E i tanti rappresentanti di categoria continuano a gridare la loro disperazione. Ma la risposta agli appelli è sempre quella della chiusura. Del rinvio delle aperture. Un copione drammatico che, proprio oggi che ricorre la Giornata internazionale del Teatro, si aggiorna all'ultimo atto dimostrativo con iniziative che, lungi dai toni celebrativi che il calendario indica, rinnova denunce e proteste degli operatori culturali in disarmo. E così, dopo il presidio di ieri in piazza ...

