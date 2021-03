L'ultimo scandalo di casa Merkel è sul legale che fa la guerra all'Ue (Di sabato 27 marzo 2021) ll tempismo, nulla da dire, è suggestivo. L’ultimo scandalo sull’intreccio di interessi tra affari e politica che sta investendo in queste ore l’Unione dei conservatori di Angela Merkel porta il nome di un noto avvocato bavarese, Peter Gauweiler. Il caso attorno al giurista che da anni conduce le sue battaglie legali contro i processi di integrazione della Germania nell’Unione Europea è esploso in concomitanza con il clamoroso stop della Corte Costituzionale tedesca all’approvazione del Recovery Fund, una battuta d’arresto che rischia di ora avere pesanti conseguenze sugli altri ventisei Paesi dell’Ue, ritardando ulteriormente gli aiuti economici (circa 200 miliardi per l’Italia) contro la pandemia. I giudici di Karlsruhe hanno infatti ordinato al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di non ratificare la legge che dà il via ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) ll tempismo, nulla da dire, è suggestivo. L’sull’intreccio di interessi tra affari e politica che sta investendo in queste ore l’Unione dei conservatori di Angelaporta il nome di un noto avvocato bavarese, Peter Gauweiler. Il caso attorno al giurista che da anni conduce le sue battaglie legali contro i processi di integrazione della Germania nell’Unione Europea è esploso in concomitanza con il clamoroso stop della Corte Costituzionale tedesca all’approvazione del Recovery Fund, una battuta d’arresto che rischia di ora avere pesanti conseguenze sugli altri ventisei Paesi dell’Ue, ritardando ulteriormente gli aiuti economici (circa 200 miliardi per l’Italia) contro la pandemia. I giudici di Karlsruhe hanno infatti ordinato al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di non ratificare la legge che dà il via ...

Advertising

RoxLory : RT @Libero_official: 'Non ho più parole, ma solo parolacce'. #Feltri su tutte le furie per l'ultimo scandalo #vaccini - mariodecarlini : RT @Libero_official: 'Non ho più parole, ma solo parolacce'. #Feltri su tutte le furie per l'ultimo scandalo #vaccini - GPeppe34N : RT @Libero_official: 'Non ho più parole, ma solo parolacce'. #Feltri su tutte le furie per l'ultimo scandalo #vaccini - ilgrilloparlan2 : RT @Libero_official: 'Non ho più parole, ma solo parolacce'. #Feltri su tutte le furie per l'ultimo scandalo #vaccini - Libero_official : 'Non ho più parole, ma solo parolacce'. #Feltri su tutte le furie per l'ultimo scandalo #vaccini… -