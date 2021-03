Lukaku, Skriniar, Pasalic: quanti gol "italiani" nelle qualificazioni! (Di domenica 28 marzo 2021) nelle gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, in gol tanti "italiani", Lukaku, Skrniar, Ilicic e Pasalic Leggi su video.gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021)gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, in gol tanti "",, Skrniar, Ilicic e

Advertising

Inter : ??? | NAZIONALI @RomeluLukaku9, #Skriniar, #Brozovic e #Perisic in campo con le rispettive nazionali ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Verso #Qatar2022, i risultati di oggi: #Lukaku gol non basta al Belgio. A segno pure #Skriniar. Lussemburgo e Malta, che i… - _enz29 : RT @luca7goldenwing: @Gazzetta_it @Inter handanovic SKRINIAR DEFRAI BASTONI HAKIMI BARELLA BROZO ERIKSEN perisic LUKAKU LAUTARO in maiusco… - luca7goldenwing : @Gazzetta_it @Inter handanovic SKRINIAR DEFRAI BASTONI HAKIMI BARELLA BROZO ERIKSEN perisic LUKAKU LAUTARO in maiu… - MatteoPlateroti : RT @BeppeMarottaMa1: Fanno i riti per far rompere i calciatori interisti e si rompono i loro. Fanno i riti per far venire il covid ai nostr… -