L'Ue e i vaccini: la barzelletta tragica dell'ennesimo fallimento di Bruxelles

Roma, 27 mar – Cosa diranno gli europeisti della strategia vaccini Ue? Quelli che ci dicevano che dopo la Brexit la Gran Bretagna sarebbe stata massacrata economicamente? Che ci sarebbe stato un disastro sociale, con addirittura gli scaffali dei supermercati e delle farmacie vuoti? Ricordate? Giravano persino presunti documenti dei servizi segreti – lunghi poche pagine, s'intende: deve essere comprensibile da tutti, e rapidamente, per essere efficace – in cui si parlava dell'ecatombe che si sarebbe abbattuta sull'isola dopo il divorzio con la tanto amata Unione Europea.

Londra batte Bruxelles

E, invece, la figura del fesso l'ha fatta Bruxelles, mica Londra! In Gran Bretagna la vaccinazione va a gonfie vele e Johnson, tanto vituperato dall'Ue (il leader maschilista, il leader depresso, il pagliaccio), esce come ...

