Lucca | trovato morto Moreno Galliani | concessionario Opel scomparso Cadavere nella scarpata

(Di sabato 27 marzo 2021) La scoperta è stata fatta dalle unità cinofile dei vigili del fuoco e dai volontari dell'Anpana questa mattina durante le operazioni di ricerca in località Duomo. Sul posto, assieme ai carabinieri è intervenuto il medico legale inviato dalla procura diche ha effettuato una prima sommaria ispezione del: secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati segni di violenza L'articolo proviene da Firenze Post.

LA NAZIONE

