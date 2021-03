L’Olimpia si ferma di nuovo: vince il Baskonia 86-69 (Di sabato 27 marzo 2021) Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per L’Olimpia Milano che viene sconfitta in Spagna dal Baskonia mettendo a rischio la qualificazione ai playoff a tre giornate dal termine della regular season. Le Scarpette rosse resistono finché possono per poi crollare nel terzo periodo. Baskonia-Olimpia Milano 86-69: cosa è successo? Gli uomini di Messina approcciano bene il match chiudendo il primo periodo sul 16-10 grazie a un vivace Brooks e alla scarsa vena realizzativa degli avversari che arrivano a malapena a doppia cifra e non riescono a mettere a referto nessuna delle undici triple tentate. Sul finire del secondo periodo, però, si sveglia Palonara che prende per mano i suoi e li conduce a a +1 all’intervallo. Oltre a Palonara, si scatena anche Henry che segna 10 dei suoi 19 punti complessivi nella frazione, rendendosi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega perMilano che viene sconfitta in Spagna dalmettendo a rischio la qualificazione ai playoff a tre giornate dal termine della regular season. Le Scarpette rosse resistono finché possono per poi crollare nel terzo periodo.-Olimpia Milano 86-69: cosa è successo? Gli uomini di Messina approcciano bene il match chiudendo il primo periodo sul 16-10 grazie a un vivace Brooks e alla scarsa vena realizzativa degli avversari che arrivano a malapena a doppia cifra e non riescono a mettere a referto nessuna delle undici triple tentate. Sul finire del secondo periodo, però, si sveglia Palonara che prende per mano i suoi e li conduce a a +1 all’intervallo. Oltre a Palonara, si scatena anche Henry che segna 10 dei suoi 19 punti complessivi nella frazione, rendendosi ...

