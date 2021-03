LIVE Perugia-Monza 21-25, 25-21, 25-19, 23-25, 8-6 gara-1 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 27 marzo 2021) Sir Safety Conad Perugia e Vero volley Monza si sfidano in gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021. I Block Devils vogliono riscattare la delusione in Champions League e partire con il piede giusto contro i brianzoli, che vanno a caccia di una finale che sarebbe storica per il club. L’appuntamento è per le ore 20.15 di sabato 27 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SEMIFINALE Playoff Perugia-Monza IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff SCUDETTO 2021 REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Sir Safety Conade Verosi sfidano in-1 dei quarti di finale deiScudetto2020/. I Block Devils vogliono riscattare la delusione in Champions League e partire con il piede giusto contro i brianzoli, che vanno a caccia di una finale che sarebbe storica per il club. L’appuntamento è per le ore 20.15 di sabato 27 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SEMIFINALEIL PROGRAMMA COMPLETO DEISCUDETTOREGOLAMENTO ...

