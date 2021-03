LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2021 in DIRETTA: Russia-Usa per l’oro! E’ il momento di Guignard-Fabbri (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Soddisfatta Barbara Fusar Poli, non ci sono stati errori di sorta. Non sappiamo se possa bastare per dare l’assalto almeno al quinto posto. Dovrà arrivare qualche regalo dalle coppie del primo gruppo per scalare posizioni 19.29: Il punteggio tecnico è più alto rispetto a quello degli inglesi, vedremo se riusciranno a recuperare qualcosa sulle review 19.29: Si abbassano i LIVElli nelle due figure successive: 3+2 19.27: LIVEllo 3 per i passi in cerchio, LIVEllo 4 per le figure successive. bene gli azzurri! 19.26: Subito LIVEllo 4 sulla combo spin, grande sincronismo nei tweezle, entrambi di LIVEllo 4 19.25: Ci siamo! E’ il momento tanto atteso della coppia italiana: Charlene Guignard / ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30: Soddisfatta Barbara Fusar Poli, non ci sono stati errori di sorta. Non sappiamo se possa bastare per dare l’assalto almeno al quinto posto. Dovrà arrivare qualche regalo dalle coppie del primo gruppo per scalare posizioni 19.29: Il punteggio tecnico è più alto rispetto a quello degli inglesi, vedremo se riusciranno a recuperare qualcosa sulle review 19.29: Si abbassano illi nelle due figure successive: 3+2 19.27:llo 3 per i passi in cerchio,llo 4 per le figure successive. bene gli azzurri! 19.26: Subitollo 4 sulla combo spin, grande sincronismo nei tweezle, entrambi dillo 4 19.25: Ci siamo! E’ iltanto atteso della coppia italiana: Charlene/ ...

