LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2021 in DIRETTA: Rizzo-Grassl da urlo: è assalto alla top ten! Italia con due atleti a Pechino 2022 (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 17.00 13.44: Triplo filp in apertura bene, quadruplo salchow non perfetto 13.43: Sul ghiaccio c’è il coreano Junhwan Cha, ottavo dopo il corto, 19 anni, nato e di stanza a Seul ma si allena agli ordini di Brian Orser. E’ stato 15mo alle Olimpiadi, 16mo ai Mondiali 2019, quinto lo scorso anno al Four Continents. Si esibisce su The Fire Within di Jennifer Thomas. 13.42: Il francese Kevin Aymoz totalizza 166.28 (79.64+86.64) per un totale di 254.52 che significa secondo posto davanti agli azzurri 13.40: Prestazione di buon LIVEllo del francese che può inserirsi in seconda posizione. Anche per lui ottima espressività, peccato per le due sbavature in atterraggio 13.38: Triplo axel-doppio toeloop, bene ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 17.00 13.44: Triplo filp in apertura bene, quadruplo salchow non perfetto 13.43: Sul ghiaccio c’è il coreano Junhwan Cha, ottavo dopo il corto, 19 anni, nato e di stanza a Seul ma si allena agli ordini di Brian Orser. E’ stato 15mo alle Olimpiadi, 16mo ai2019, quinto lo scorso anno al Four Continents. Si esibisce su The Fire Within di Jennifer Thomas. 13.42: Il francese Kevin Aymoz totalizza 166.28 (79.64+86.64) per un totale di 254.52 che significa secondo posto davanti agli azzurri 13.40: Prestazione di buonllo del francese che può inserirsi in seconda posizione. Anche per lui ottima espressività, peccato per le due sbavature in atterraggio 13.38: Triplo axel-doppio toeloop, bene ...

