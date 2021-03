LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2021 in DIRETTA: Hanyu e Chen si giocano l’oro! Rizzo e Grassl vogliono la rimonta (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 17.00 12.02: Si riparte con un vecchio combattente del ghiaccio come Alexei ByChenko, israeliano, nato a Kiev in Ucraina e residente a Hackensack negli Usa, 33 anni da poco compiuti, 18mo dopo il programma corto. Si allena negli States a Montclair, seguito da Galit Chait Moracci. E’ stato quarto ai Mondiali di Milano nel 2018, argento agli Europei 2016, 11mo alle Olimpiadi di Pyeongchang e 12mo agli Europei un anno fa. Si esibisce su un medley tratto dalle colonne sonore dei Pirati dei Caraibi: Hoist the Colours di Hans Zimmer, Up Is Down di Hans Zimmer, Jack Sparrow di Hans Zimmer, He’s A Pirate di Klaus Badelt. 11.56 Sono entrati sul ghiaccio gli atleti del secondo gruppo di lavoro: Alexei ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 17.00 12.02: Si riparte con un vecchio combattente del ghiaccio come Alexei Byko, israeliano, nato a Kiev in Ucraina e residente a Hackensack negli Usa, 33 anni da poco compiuti, 18mo dopo il programma corto. Si allena negli States a Montclair, seguito da Galit Chait Moracci. E’ stato quarto aidi Milano nel 2018, argento agli Europei 2016, 11mo alle Olimpiadi di Pyeongchang e 12mo agli Europei un anno fa. Si esibisce su un medley tratto dalle colonne sonore dei Pirati dei Caraibi: Hoist the Colours di Hans Zimmer, Up Is Down di Hans Zimmer, Jack Sparrow di Hans Zimmer, He’s A Pirate di Klaus Badelt. 11.56 Sono entrati sul ghiaccio gli atleti del secondo gruppo di lavoro: Alexei ...

