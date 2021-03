LIVE – Pattinaggio artistico, free dance: Mondiali Stoccolma 2021 in DIRETTA (Di sabato 27 marzo 2021) La DIRETTA scritta della free dance – danza sul ghiaccio, valevole per i Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Stoccolma, in Svezia. Nel pomeriggio andrà in scena l’ultimo evento della rassegna iridata. La gara, prevista oggi sabato 27 marzo alle ore 17, sarà seguita da Sportface.it con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto e con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV Segui il LIVE su Sportface.it IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Mondiali DI Stoccolma 2021 AGGIORNA LA DIRETTA 16.59 – Charlene Guignard e Marco Fabbri tenteranno di offrire il massimo delle rispettive potenzialità, per ottenere un ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Lascritta della– danza sul ghiaccio, valevole per idiin corso di svolgimento a, in Svezia. Nel pomeriggio andrà in scena l’ultimo evento della rassegna iridata. La gara, prevista oggi sabato 27 marzo alle ore 17, sarà seguita da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto e con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV Segui ilsu Sportface.it IL PROGRAMMA COMPLETO DEIDIAGGIORNA LA16.59 – Charlene Guignard e Marco Fabbri tenteranno di offrire il massimo delle rispettive potenzialità, per ottenere un ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2021 in DIRETTA: Chen stellare fa tris e beffa i giapponesi! Rizzo-Grassl: top… - bemygee : Stavo guardando live finale di pattinaggio su ghiaccio maschile e finalmente si esibisce il campione olimpico Yuzur… - roseserenity2_0 : Jeonghan però non mi puoi fare la Live mentre c'è la finale del mondiale di pattinaggio CAZZUS - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico free program maschile: Mondiali Stoccolma 2021 in DIRETTA - #Pattinaggio #artistico… - fisritalia : Oggi dalle 12.30 non perderti il live streaming dei Campionati Regionali Gruppi Spettacolo di pattinaggio artistico… -