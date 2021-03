LIVE Novara-Perugia 0-0 (16-24), gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 27 marzo 2021) Igor Gorgonzola Novara e Bartoccini Fortinfissi Perugia si sfidano in gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto Serie A1 Femminile 2020/2021. Le azzurre di Lavarini partono favorite, vanno a caccia dell’impresa contro la corazzata veneta, imbattuta da oltre un anno, nel tentativo di avvantaggiarsi in vista del match di casa. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 27 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA DI gara-1 DEI quarti Playoff IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff SCUDETTO 2021 REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Igor Gorgonzolae Bartoccini Fortinfissisi sfidano in-1 deidi finale deiScudetto Serie A12020/. Le azzurre di Lavarini partono favorite, vanno a caccia dell’impresa contro la corazzata veneta, imbattuta da oltre un anno, nel tentativo di avvantaggiarsi in vista del match di casa. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 27 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA DI-1 DEIIL PROGRAMMA COMPLETO DEISCUDETTOREGOLAMENTO ...

Advertising

fanpage : L'ospedale di Novara è in tilt: 'Venite al pronto soccorso solo se necessario' - Novara_e_Varese : RT @RADIOVILLAGENET: Ore 14.30 CLUBDANCE anni 90 E 2000 ! Oggi spettacolo LIVE !!! A dopo ... - Calciodiretta24 : Novara – Grosseto: dove vedere la diretta live e risultato - Fantacalciok : Novara – Grosseto: dove vedere la diretta live e risultato - Novara_e_Varese : RT @ComoliFerrari: ?? NON PERDERTELO! ?? ?? LIVE OGGI ALLE 16.00 ?? ?? Registrati alla fiera Voltimum per partecipare al webinar https://t… -