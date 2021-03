Live Non è la d’Urso, anticipazioni 28 marzo: tante sorprese per l’ultima puntata del talk show di Barbara d’Urso (Di sabato 27 marzo 2021) Domenica 28 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento di Live Non è la d’Urso. Come sempre, sarà una puntata ricca di ospiti e di sorprese che si susseguiranno nel salotto condotto da Barbara d’Urso. Vediamo dunque cosa accadrà. Live Non è la d’Urso, anticipazioni della nuova puntata di domenica 28 marzo Non manca molto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 27 marzo 2021) Domenica 28andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento diNon è la. Come sempre, sarà unaricca di ospiti e diche si susseguiranno nel salotto condotto da. Vediamo dunque cosa accadrà.Non è ladella nuovadi domenica 28Non manca molto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

vascorossi : Sad news ?? Non possiamo che rimandare Questa storia d’amore eterno... Guardiamo oltre l’orizzonte... E saremo di n… - RaiRadio2 : ?? A cosa serve la pioggia se non possiamo bagnarci ?? @NaliOfficial oggi LIVE con 'Nuda' a #Radio2SocialClub ?? Pun… - rusembitaly : ?????????? Gli #USA non hanno accettato la proposta del Pres. #Putin a svolgere un colloquio con il Pres. #Biden il 19… - antaeress : @G0LDK0SM0S LORO CHE VANNO IN LIVE NON AD UN ORARIO DECENTE - dangervtae : istg che se non recupero tutte le live dei ciipher -