LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: super Bagnaia. Valentino Rossi: "Bene il 4° posto, ma non ho fatto il giro perfetto" (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE FRANCESCO Bagnaia: "SONO QUASI INCREDULO" Valentino Rossi: "SONO CONTENTO, ANCHE SE NON HO fatto IL giro perfetto. BRAVO Bagnaia" MAVERICK VINALES: "TROVATA TANTA SABBIA IN PISTA" FABIO QUARTARARO: "NON POTEVO FARE DI PIU' " VIDEO INTERVISTA FRANCESCO Bagnaia VIDEO HIGHLIGHTS MOTO2 18.56 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, analisi, dichiarazioni, video e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 18.53 Valentino Rossi a Sky: "Grandi complimenti a Pecco, ha fatto un giro incredibile, ha guidato da paura. Bravo,

