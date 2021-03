LIVE Italia-Spagna 0-0 Under21 in DIRETTA: si parte! (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Possesso palla prolungato per la Spagna. 1? Inizia la partita! 20.57 Inni nazionali in corso, tra poco si inizia! 20.54 La Spagna guidata da Luis de la Fuente risponde con un 4-3-3 capitanato da Marc Cucurella, talento del Getafe. A centrocampo spicca la presenza del giallorosso Gonzalo Villar, mentre in difesa c’è il blaugrana Oscar Mingueza che vanta 4 presenze in Champions League. Panchina per il rossonero Brahim Diaz. 20.49 Formazione rimaneggiata per via delle squalifiche per l’Italia, che comunque vede la presenza dal 1? di 5 giocatori di Serie A oltre a capitan Cutrone (Valencia). I club della massima serie Italiana rappresentati questa sera nell’XI iniziale sono Genoa (Rovella e Scamacca), Juve (Frabotta), Spezia (Pobega) e Verona ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Possesso palla prolungato per la. 1? Inizia la partita! 20.57 Inni nazionali in corso, tra poco si inizia! 20.54 Laguidata da Luis de la Fuente risponde con un 4-3-3 capitanato da Marc Cucurella, talento del Getafe. A centrocampo spicca la presenza del giallorosso Gonzalo Villar, mentre in difesa c’è il blaugrana Oscar Mingueza che vanta 4 presenze in Champions League. Panchina per il rossonero Brahim Diaz. 20.49 Formazione rimaneggiata per via delle squalifiche per l’, che comunque vede la presenza dal 1? di 5 giocatori di Serie A oltre a capitan Cutrone (Valencia). I club della massima seriena rappresentati questa sera nell’XI iniziale sono Genoa (Rovella e Scamacca), Juve (Frabotta), Spezia (Pobega) e Verona ...

