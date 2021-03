LIVE Italia-Spagna 0-0 Under21 in DIRETTA: finisce in pareggio il primo tempo! (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Partita equilibrata senza molti scossoni, buona Italia che riesce a trovare una traversa di Frattesi che poteva portare in vantaggio gli azzurri. A tra poco per il secondo tempo! 45? Fine del primo tempo, Italia-Spagna 0-0 Under21. 43? Tiro di Abel Ruiz che viene smorzato, para Carnesecchi. 41? Cross di Frabotta che scivola al momento del gesto tecnico. 39? Giallo per Pobega per un fallo a centrocampo. 37? Italia che prova il pressing offensivo, guadagna metri. 35? Clamorosa TRAVERSA di Frattesi, botta da fuori che chiama al miracolo il portiere spagnolo che devia sulla traversa. 33? Sono più di 220 i passaggi completati dalla Spagna, mentre quelli ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Partita equilibrata senza molti scossoni, buonache riesce a trovare una traversa di Frattesi che poteva portare in vantaggio gli azzurri. A tra poco per il secondo45? Fine deltempo,0-0. 43? Tiro di Abel Ruiz che viene smorzato, para Carnesecchi. 41? Cross di Frabotta che scivola al momento del gesto tecnico. 39? Giallo per Pobega per un fallo a centrocampo. 37?che prova il pressing offensivo, guadagna metri. 35? Clamorosa TRAVERSA di Frattesi, botta da fuori che chiama al miracolo il portiere spagnolo che devia sulla traversa. 33? Sono più di 220 i passaggi completati dalla, mentre quelli ...

fanpage : Oltre 9 milioni di dosi di #vaccino somministrate in Italia - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Il contagio in Italia, nessuna zona gialla fino a maggio. LIVE - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - SkySport : Under 21, Spagna-Italia 0-0 all'intervallo: segui il secondo tempo LIVE - gilnar76 : Spagna Italia U21 0-0 LIVE: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -