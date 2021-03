LIVE Italia-Spagna 0-0 Under21 in DIRETTA | Cutrone e Scamacca coppia d’attacco titolare!

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43 Villar e Brahim Diaz sono i rappresentati del campionatono presenti nella selezione spagnola. 20.39 Nel 1986, il doppio confronto diede ragione allache vinse solo grazie ai calci di rigore; nel 1996, sempre dal dischetto, gli azzurrini ebbero la loro rivincita, mentre nel 2013 sono stati di nuovo gli spagnoli ad imporsi per 4-2. 20.36 Rovella già acquistato dalla Juventus nella sessione invernale ma al momento in prestito al Genoa, sostituirà oggi Tonali squalificato per ben tre partite. 20.33 Cucurella giocatore cresciuto nella primavera del Barcellona, inizialmente utilizzato come terzino sinistro si sta ben comportando come esterno. 20.29ha già segnato nella prima giornata, Nicolato punta su di lui ...

Advertising

fanpage : Oltre 9 milioni di dosi di #vaccino somministrate in Italia - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Il contagio in Italia, nessuna zona gialla fino a maggio. LIVE - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - gilnar76 : Spagna Italia U21 LIVE: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - TerraDiPalma : RT @Procida2022: Live #IYF21 @AgostinoRiitano: 'Con #Procida2022 l'isola diventa paradigma dell'Italia dei piccoli #borghi, perché ciò che… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

È stata invece partenza in sordina per l'U21, con il pari per 1 - 1 rimediato solo mercoledì scorso contro la Repubblica Ceca (gol di Scamacca e autogol di Maggiore): nel match pure il ct ha ...... perdendo in casa la partita decisiva per effetto del gol di Kylian Mbappé, e la stessa sorte l'ha subita la nazionale orange che, come ricordiamo, era nel raggruppamento dell'ed è stata "...E’ il momento tanto atteso della coppia italiana: Charlene Guignard / Marco Fabbri quinti ... Si esibiscono su un mix: Orobroy di David Pena Dorantes, Puerta del Sol (live) di Manolo Carrasco, La ...Seconda giornata del gruppo B dell'Europeo Under 21, la Spagna di Villar, trionfante nel primo match con la Slovenia, sfida l'Italia, che viene dal pareggio contro la Repubblica ...