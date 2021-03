LIVE F1, GP Bahrain 2021 in DIRETTA: Verstappen spaventa le Mercedes, ancora ottima Ferrari! Alle 16.00 le qualifiche (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 La nostra DIRETTA volge al termine, ma vi diamo appuntamento Alle ore 16.00 per il via della prima qualifica stagionale! 14.06 Promosse anche AlphaTauri e Alfa Romeo, con il terzo tempo di Pierre Gasly ed il settimo di un ottimo Kimi Raikkonen. Midfield compattissimo, Haas e Williams più staccate e destinate Alle ultime due file in griglia. 14.04 Ferrari è l’unica squadra a non aver montato gomma rossa per la simulazione di qualifica, quindi il 6° posto di Sainz va considerato estremamente incoraggiante. Verstappen si conferma dominatore del weekend, Mercedes risale ma resta lontana dall’olandese della Red Bull. 14.02 Di seguito la classifica finale delle FP3: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:30.577 4 2 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.07 La nostravolge al termine, ma vi diamo appuntamentoore 16.00 per il via della prima qualifica stagionale! 14.06 Promosse anche AlphaTauri e Alfa Romeo, con il terzo tempo di Pierre Gasly ed il settimo di un ottimo Kimi Raikkonen. Midfield compattissimo, Haas e Williams più staccate e destinateultime due file in griglia. 14.04 Ferrari è l’unica squadra a non aver montato gomma rossa per la simulazione di qualifica, quindi il 6° posto di Sainz va considerato estremamente incoraggiante.si conferma dominatore del weekend,risale ma resta lontana dall’olandese della Red Bull. 14.02 Di seguito la classifica finale delle FP3: 1 MaxRed Bull Racing1:30.577 4 2 ...

