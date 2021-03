LIVE F1, GP Bahrain 2021 in DIRETTA: si comincia con la Q1! Attesa per Sainz e Leclerc (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP 15.54 Nico Rosberg è l’unico pilota ad aver realizzato per 3 volte il giro più veloce in gara. Il tedesco ha firmato la tornata più rapida del GP nel 2006, 2014 e 2016. 15.53 I piloti peggio qualificati ad aver vinto sono Fernando Alonso e Jenson Button, i quali si sono imposti scattando dal 4° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Questo significa che nessuno partito più indietro della seconda fila è mai stato capace di primeggiare in Bahrain. 15.51 In 11 occasioni (68,8%) il vincitore è partito dalla prima fila nel GP del Bahrain. 15.50 In 7 occasioni (43,8%) il vincitore è partito dalla pole position a Sakhir. 15.48 Fernando Alonso può vantarsi di essere il solo ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP 15.54 Nico Rosberg è l’unico pilota ad aver realizzato per 3 volte il giro più veloce in gara. Il tedesco ha firmato la tornata più rapida del GP nel 2006, 2014 e 2016. 15.53 I piloti peggio qualificati ad aver vinto sono Fernando Alonso e Jenson Button, i quali si sono imposti scattando dal 4° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Questo significa che nessuno partito più indietro della seconda fila è mai stato capace di primeggiare in. 15.51 In 11 occasioni (68,8%) il vincitore è partito dalla prima fila nel GP del. 15.50 In 7 occasioni (43,8%) il vincitore è partito dalla pole position a Sakhir. 15.48 Fernando Alonso può vantarsi di essere il solo ...

