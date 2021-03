LIVE F1 | GP Bahrain 2021 in DIRETTA | pole di Verstappen | la Ferrari c’è! Leclerc | “Che miglioramento!”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DELDI F1 LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP LA CRONACA DELLE QUALIFICHE:DILE DICHIARAZIONI DI CHARLES: “GRANDE PASSO IN AVANTI DELLA” LE DICHIARAZIONI DI CARLOS SAINZ: “SODDISFATTO DEL MIO INIZIO” INTERVISTA VIDEO CHARLES: “LAMIGLIORA” 17.12 Grazie per averci segu9ito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, analisi, classifiche, approfondimenti, dichiarazioni, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 17.11 Insomma, è una F1 molto più incerta ed appassionante rispetto al recente passato. La Red Bull insidia la ...