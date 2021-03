LIVE – Dinamo Sassari-Cremona 87-79 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di sabato 27 marzo 2021) Banco di Sardegnae Vanolisi affrontano nell’anticipo della 24° giornata diA1. I sardi partono favoriti contro i lombardi che stanno disputando una stagione oltre le aspettative e si ritrovano a ridosso della zona playoff. Sabato 27 marzo alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA87-79 37? – Tripla di Kruslin, che riportaa +8: 87-79 35? – Barford! Tripla per il -5, timeout: 82-77 35? – Lee e Barford riportanoa -8, ospiti che provano il tutto per tutto anche in difesa adesso 33? – Botta e risposta dall’arco tra Mian e ...

