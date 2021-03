L’Italia Under 21 tiene contro la Spagna, finisce 0-0. Finale nervoso: 3 espulsi, Azzurri in 9 (Di sabato 27 marzo 2021) finisce 0-0 la gara tra Spagna e Italia Under 21, valida per la seconda giornata degli Europei Under 21. Una gara non bellissima, con la Spagna che fa gioco e ottiene un grande possesso palla, ma con L’Italia che soffre e si fa pericolosa in ripartenza. Nel primo tempo al 31?, unica occasione per gli uomini di Nicolato, con una traversa di Frattesi. Nella ripresa, Spagna più intraprendente, un paio di conclusioni da fuori per gli iberici, a mettere paura a Carnesecchi. Nel Finale, gara che si accende. Scoppia un parapiglia, Scamacca, già ammonito, viene espulso per una presunta sbracciata su un avversario. Nasce una rissa, viene espulso anche Rovella per L’Italia e Mingueza per la Spagna all’87’. Nel ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021)0-0 la gara trae Italia21, valida per la seconda giornata degli Europei21. Una gara non bellissima, con lache fa gioco e otun grande possesso palla, ma conche soffre e si fa pericolosa in ripartenza. Nel primo tempo al 31?, unica occasione per gli uomini di Nicolato, con una traversa di Frattesi. Nella ripresa,più intraprendente, un paio di conclusioni da fuori per gli iberici, a mettere paura a Carnesecchi. Nel, gara che si accende. Scoppia un parapiglia, Scamacca, già ammonito, viene espulso per una presunta sbracciata su un avversario. Nasce una rissa, viene espulso anche Rovella pere Mingueza per laall’87’. Nel ...

