L' Italia chiusa fino alla fine di Aprile e le regole per le riaperture

(Di sabato 27 marzo 2021) Unica svolta la riapertura delle scuole: il governo prorogherà l'attuale decreto in vigore già all'inizio della settimana prossima dopo l'incontro lunedì con le Regioni. Una nuova valutazione dell'...

Advertising

matteosalvinimi : È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistin… - Agenzia_Ansa : 'Impensabile tenere chiusa l'Italia ad aprile', dice il leader della Lega, Matteo Salvini. 'Le chiusure dipendono… - fanpage : Ultim'ora Duro botta e risposta tra Draghi e Salvini. - PaolaMontomoli : RT @matteosalvinimi: È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue… - SAgliastro : RT @IlReverendo71: #Salvini: “Impensabile tenere chiusa l'Italia ad aprile”. #Draghi: “Le chiusure dipendono dai dati”. Tecnicamente è un “… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia chiusa

Agenzia ANSA

Unica svolta la riapertura delle scuole: il governo prorogherà l'attuale decreto in vigore già all'inizio della settimana prossima dopo l'incontro lunedì con le Regioni. Una nuova valutazione dell'...Il report settimanale dell'Iss sull'andamento dell'epidemia inIl bicchiere mezzo pieno è nell' Rt nazionale che scende da 1,16 a 1,08 , mentre il numero di casi settimanali ogni 100 mila ...La virata verso lo streaming, alla fine del processo, ci restituirà un'Italia certamente meglio connessa ... frangenti (anche dopo l'annuncio della chiusura di Mediaset Premium c'era chi ...Roma- «Laggano» per fingere connessioni discontinue, attaccano bigliettini sullo schermo per leggere indisturbati durante le interrogazioni, nascondono il telefonino sotto la scrivania, infilano gli a ...