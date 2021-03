L’incredibile rimonta del Toro sulla Juve – 27 marzo 1983 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 marzo 2021) Il 27si gioca uno dei derby della Mole più avvincenti di sempre, vinto dal Torino dopo una formidabileTra i numerosi e affascinanti derby della Mole, quello andato in scena il 27è uno dei più avvincenti, sicuramente il più amato dal popolo granata. In quella stagione più che in altre, lantus è una delle squadre più forti del panorama europeo, in cui militano ben sei nazionali freschi campioni del mondo dopo il trionfo di Spagna 1982. Inoltre, in rosa figurano elementi come Platini e Boniek, avversari di enorme spessore. Nella gara di andata i bianconeri si impongono per 1-0 e al ritorno cercano i due punti per inseguire la Roma prima in classifica. La partita comincia bene per lantus, che con Rossi prima e ...