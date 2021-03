Liguria, sono 52 le farmacie nelle quali ci si potrà vaccinare (Di sabato 27 marzo 2021) In queste farmacie da martedì partiranno le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, con le dosi che arriveranno materialmente a partire da lunedì all’interno delle stesse. In base all’intesa raggiunta, non saranno i farmacisti a vaccinare ma medici o personale abilitato Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 27 marzo 2021) In questeda martedì partiranno le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, con le dosi che arriveranno materialmente a partire da lunedì all’interno delle stesse. In base all’intesa raggiunta, non saranno i farmacisti ama medici o personale abilitato

Advertising

AzzolinaLucia : Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, questa mattina ad Agorà ha involontariamente spiegato il vero motivo pe… - Antonio76278652 : @macri9095 In Liguria degli infermieri e sanitari non si sono vaccinati anche dove lui lavora da ciò ne è derivato… - _smpdr : RT @Piermaria14: @_smpdr Perfetto! Amo Genova! Ho sempre frequentato per anni, Santa Margherita Ligure, Palace Hotel, di conseguenza, bazzi… - Piermaria14 : @_smpdr Perfetto! Amo Genova! Ho sempre frequentato per anni, Santa Margherita Ligure, Palace Hotel, di conseguenza… - StalinZio : @info_zampa @Potemkin959 @svirgola2 @botafogo_p @mazzettam @robertdolci @PMO_W @MelgerTina @Ric746 @umanesimo… -