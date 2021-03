Liguria, sono 52 le farmacie nelle quali ci si potrà vaccinare: ecco come fare (Di sabato 27 marzo 2021) In queste farmacie da martedì partiranno le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, con le dosi che arriveranno materialmente a partire da lunedì all’interno delle stesse. I cittadini compresi nella fascia di età 70-74 anni possono prenotarsi presentandosi in farmacia dalla mattina del 30 marzo o con prenotovaccino.regione.Liguria.it a partire dalle 23 di lunedì 29 marzo. Non è possibile prenotare telefonicamente chiamando le farmacie. Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 27 marzo 2021) In questeda martedì partiranno le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, con le dosi che arriveranno materialmente a partire da lunedì all’interno delle stesse. I cittadini compresi nella fascia di età 70-74 anni posprenotarsi presentandosi in farmacia dalla mattina del 30 marzo o con prenotovaccino.regione..it a partire dalle 23 di lunedì 29 marzo. Non è possibile prenotare telefonicamente chiamando le

