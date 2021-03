Letta veda Renzi... senza fretta (Di sabato 27 marzo 2021) Fa bene Letta a non escludere Renzi dal suo giro di consultazioni. E’ circostanza coerente con il suo annunciato proposito di costruire un campo democratico largo, plurale e inclusivo alternativo alle destre, secondo una ispirazione neoulivista. Ma fa anche bene a trasmettere il senso di un caveat e di una cautela, anche solo nella tempistica. Cioè mettendo in coda Italia Viva. Non per motivi di risentimento personale che non si addicono a un buon politico. Ma per ragioni oggettive cui – ne sono sicuro - gli elettori del PD e del suddetto campo democratico sono singolarmente sensibili. Ne segnalo due. La prima è di costume. Alludo al noto caso saudita. Francamente non capisco l’ossessivo refrain con il quale si invoca chiarezza circa i rapporti tra Renzi e il principe saudita bin Salman. Mi spiego: comprendo la curiosità giornalistica ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) Fa benea non escluderedal suo giro di consultazioni. E’ circostanza coerente con il suo annunciato proposito di costruire un campo democratico largo, plurale e inclusivo alternativo alle destre, secondo una ispirazione neoulivista. Ma fa anche bene a trasmettere il senso di un caveat e di una cautela, anche solo nella tempistica. Cioè mettendo in coda Italia Viva. Non per motivi di risentimento personale che non si addicono a un buon politico. Ma per ragioni oggettive cui – ne sono sicuro - gli elettori del PD e del suddetto campo democratico sono singolarmente sensibili. Ne segnalo due. La prima è di costume. Alludo al noto caso saudita. Francamente non capisco l’ossessivo refrain con il quale si invoca chiarezza circa i rapporti trae il principe saudita bin Salman. Mi spiego: comprendo la curiosità giornalistica ...

