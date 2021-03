Letta: “A Roma faremo primarie, Gualtieri tra candidati. Raggi? Pietra d’inciampo” (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – “Nei prossimi giorni apriremo il dossier di Roma, penso che faremo le primarie. Ci sono diversi candidati, tra cui Gualtieri del PD. Ma è vero che su Roma il nostro giudizio sul sindaco uscente non è lo stesso di quello dei 5 Stelle, e rischia di essere una pietra di inciampo. So di giocarmi l’osso del collo su questa partita, ma ce ne sono anche altre importanti”. Così il segretario del PD Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. LETTA: “INCONTRERÒ RENZI E PARLEREMO DI FUTURO DELLA SINISTRA“ Leggi su dire (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – “Nei prossimi giorni apriremo il dossier di Roma, penso che faremo le primarie. Ci sono diversi candidati, tra cui Gualtieri del PD. Ma è vero che su Roma il nostro giudizio sul sindaco uscente non è lo stesso di quello dei 5 Stelle, e rischia di essere una pietra di inciampo. So di giocarmi l’osso del collo su questa partita, ma ce ne sono anche altre importanti”. Così il segretario del PD Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. LETTA: “INCONTRERÒ RENZI E PARLEREMO DI FUTURO DELLA SINISTRA“

Advertising

matteorenzi : Zingaretti aveva consegnato a Conte la leadership del centrosinistra, Enrico Letta rivendica un profilo riformista.… - repubblica : ?? Partito democratico, Letta: 'A Roma faremo le primarie per il sindaco. Puntiamo ad alleanza di centrosinistra con… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Pd, Letta: “Grande assemblea per rifondare il partito. A Roma faremo primarie” [di Giovanna Vitale] - EasilyNeo : RT @ArchCmc: Voglio rassicurare #Letta che a #Roma nessuna alleanza è possibile con #M5S. Vi siete mangiati tutto ed ora il bancomat è chiu… - Agenzia_Dire : 'Su Roma il nostro giudizio sul sindaco uscente non è lo stesso di quello del #M5s, e rischia di essere una pietra… -