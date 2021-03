L'errore di Madonna sui social. Così un'immagine l'ha tradita - (Di sabato 27 marzo 2021) Novella Toloni Lo scatto risale al 2015 ed è stato modificato e utilizzato dalla popstar per il lancio del disco "Rebel Heart" scatenando le rimostranze della giovane influencer australiana e del popolo del web Caschetto e frangia, t-shirt nera e gonna in tweed. Tutto identico perfino le due collane al collo. Peccato che la foto pubblicata da Madonna non appartenga alla popstar. O meglio il corpo sul quale spicca il volto della cantante non sia proprio il suo, ma quello di una influencer australiana che, scoperto il "furto" di immagine, ha denunciato l'accaduto sui social network. La vicenda che vede protagonista Madonna ha dell'incredibile. Soprattutto perché risale a sei anni fa, momento nel quale la popstar inglese usciva con l'album "Rebel Heart". Per promuoverlo Miss Ciccone aveva scelto una foto ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Novella Toloni Lo scatto risale al 2015 ed è stato modificato e utilizzato dalla popstar per il lancio del disco "Rebel Heart" scatenando le rimostranze della giovane influencer australiana e del popolo del web Caschetto e frangia, t-shirt nera e gonna in tweed. Tutto identico perfino le due collane al collo. Peccato che la foto pubblicata danon appartenga alla popstar. O meglio il corpo sul quale spicca il volto della cantante non sia proprio il suo, ma quello di una influencer australiana che, scoperto il "furto" di, ha denunciato l'accaduto suinetwork. La vicenda che vede protagonistaha dell'incredibile. Soprattutto perché risale a sei anni fa, momento nel quale la popstar inglese usciva con l'album "Rebel Heart". Per promuoverlo Miss Ciccone aveva scelto una foto ...

