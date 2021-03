Le urla di Micciché: “Sono inca…to: noi politici senza vaccini!” (Di sabato 27 marzo 2021) L’ira di Miccichè esplode in Aula. “Sono talmente inc… Quando ho detto che i deputati dovevano essere vaccinati Sono stato preso per il cu…”, sbotta il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, dopo avere comunicato a Sala d’Ercole, riunita per l’esame della legge di stabilità, la positività al tampone di un collaboratore del ragioniere generale della Regione siciliana. Un caso di Covid che ha costretto Miccichè a sospendere i lavori almeno sino a martedì quando arriverà il responso del tampone effettuato dallo stesso ragioniere generale. “Era sicuro che con questo tipo di lavoro ci saremmo contagiati, era matematico – ha aggiunto visibilmente alterato -. Ma noi siamo la casta e prima di noi ci Sono i poveri, gli avvocati, i magistrati. Ci Sono tutti e noi siamo la casta di mer… che non deve ottenere niente. Io ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) L’ira di Miccichè esplode in Aula. “talmente inc… Quando ho detto che i deputati dovevano essere vaccinatistato preso per il cu…”, sbotta il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, dopo avere comunicato a Sala d’Ercole, riunita per l’esame della legge di stabilità, la positività al tampone di un collaboratore del ragioniere generale della Regione siciliana. Un caso di Covid che ha costretto Miccichè a sospendere i lavori almeno sino a martedì quando arriverà il responso del tampone effettuato dallo stesso ragioniere generale. “Era sicuro che con questo tipo di lavoro ci saremmo contagiati, era matematico – ha aggiunto visibilmente alterato -. Ma noi siamo la casta e prima di noi cii poveri, gli avvocati, i magistrati. Citutti e noi siamo la casta di mer… che non deve ottenere niente. Io ...

