Le previsioni meteo di domenica 28 marzo (Di sabato 27 marzo 2021) – Nuvole sparse al Nord con possibili piovaschi. Nuvole e schiarite al Centro, cielo in prevalenza sereno al Sud. – Bella giornata di sole sulle regioni meridionali, nuvole sparse invece interesseranno il Centro e in particolar modo il Nord. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali con possibili fenomeni Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con nuvole sparse sui territori del quadrante orientale e possibili rovesci su Friuli Venezia Giulia e Dolomiti. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Centro – Nuvole sparse sulle regioni centrali Instabile anche sulle regioni centrali con addensamenti compatti che interesseranno in particolar modo la Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) – Nuvole sparse al Nord con possibili piovaschi. Nuvole e schiarite al Centro, cielo in prevalenza sereno al Sud. – Bella giornata di sole sulle regioni meridionali, nuvole sparse invece interesseranno il Centro e in particolar modo il Nord. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali con possibili fenomeni Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con nuvole sparse sui territori del quadrante orientale e possibili rovesci su Friuli Venezia Giulia e Dolomiti. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Centro – Nuvole sparse sulle regioni centrali Instabile anche sulle regioni centrali con addensamenti compatti che interesseranno in particolar modo la Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che ...

Advertising

romi_andrio : RT @meteoredit: Ecco le previsioni #meteo aggiornate per il fine settimana e per gli ultimi di marzo, e le tendenze fino a #Pasqua e #Pasqu… - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Sabato 27 Marzo 2021 #meteo #27marzo - occhio_notizie : Il #meteo di oggi in #Campania - TgrAltoAdige : Oggi la pressione atmosferica tenderà a calare. Il tempo sarà più variabile con annuvolamenti anche intensi e poss… - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: nuvolosità ben presente sulle regioni del medio Tirr… -