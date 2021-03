Le Iene, intervista a Marco aka Seoul Mafia youtuber appassionato di K-Pop (Di sabato 27 marzo 2021) Le Iene e il mondo del K-Pop raccontato da Marco meglio noto come Seoul Mafia su You Tube Le Iene nella puntata di ieri venerdì 26 marzo hanno incontrato (da remoto) Marco un ragazzo che da 9 anni vive in Corea del Sud per inseguire il sogno di diventare una star del K-Pop ed è diventato una star del web con il nome di Seoul Mafia con un canale YouTube in cui racconta un po’ d’Italia ai coreani commentando personaggi famosi, programmi cult nazionali con ospiti coreani. La passione per il K-Pop, musica pop e popolare coreana portata in tutto il mondo grazie ai social e diventata un vero e proprio fenomeno internazionale, porta Marco a lasciare tutto e a trasferirsi a Seoul. Il suo sogno era diventare una star del K-Pop ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 27 marzo 2021) Lee il mondo del K-Pop raccontato dameglio noto comesu You Tube Lenella puntata di ieri venerdì 26 marzo hanno incontrato (da remoto)un ragazzo che da 9 anni vive in Corea del Sud per inseguire il sogno di diventare una star del K-Pop ed è diventato una star del web con il nome dicon un canale YouTube in cui racconta un po’ d’Italia ai coreani commentando personaggi famosi, programmi cult nazionali con ospiti coreani. La passione per il K-Pop, musica pop e popolare coreana portata in tutto il mondo grazie ai social e diventata un vero e proprio fenomeno internazionale, portaa lasciare tutto e a trasferirsi a. Il suo sogno era diventare una star del K-Pop ...

