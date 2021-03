Lavoro, Sbarra (Cisl): “Grande investimento su formazione per ridare dignità” (Di sabato 27 marzo 2021) Il coronavirus “ha accelerato e intensificato la polarizzazione tra Lavoro povero e qualificato, per sanare questa piaga serve un Grande potente investimento sulla formazione, sulla conoscenza, sulla crescita delle competenze, siamo in una fase di passaggio epocale dalla vecchia economia alla nova economia digitale”. Lo afferma il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra al Tg 1 Dialogo su Rai 1. “Ecco perché – aggiunge – sosteniamo che la formazione deve diventare un vero diritto soggettivo della persona nel mercato del Lavoro e dobbiamo liberare risorse anche per la formazione degli adulti, riavviare un processo forte di alternanza scuola-Lavoro e ripensare un nuovo apprendistato semplificato”. Secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) Il coronavirus “ha accelerato e intensificato la polarizzazione trapovero e qualificato, per sanare questa piaga serve unpotentesulla, sulla conoscenza, sulla crescita delle competenze, siamo in una fase di passaggio epocale dalla vecchia economia alla nova economia digitale”. Lo afferma il segretario generale dellaLuigial Tg 1 Dialogo su Rai 1. “Ecco perché – aggiunge – sosteniamo che ladeve diventare un vero diritto soggettivo della persona nel mercato dele dobbiamo liberare risorse anche per ladegli adulti, riavviare un processo forte di alternanza scuola-e ripensare un nuovo apprendistato semplificato”. Secondo ...

