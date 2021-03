Larry McMurtry | lo scrittore anti-retorica western | è morto

(Di sabato 27 marzo 2021) Ci lasciae sceneggiatore, vincitore di un Pulitzer e dell’Oscar per “I segreti di Brokeback Mountain” di Ang Lee Lo ha annunciato Amanda Lundberg, portavoce della famiglia, senza precisare quale sia stata la causa della sua morte. A 84 anni se ne va loe sceneggiatoreMcMurty, vincitore di numerosi premi. Uno fra tutti, il Pulitzer per il suo romanzo Un volo di colombe( “Lonesome Dove“) e il Golden Globe per l’adattamento cinematografico del film del regista Ang Lee I segreti di Brokeback Mountain. Da altri suoi romanzi sono stati tratti film quali i “Hud il Selvaggio”, “L’Ultimo Spettacolo” e “Voglia di Tenerezza”. Da “Voglia di tenerezza” a “I segreti di Brokeback Mountain“ Sarà ricordato come autore prolifico e capace di raccontare il west ...

, il prolifico scrittore e sceneggiatore statunitense vincitore di un Pulitzer per il romanzo "Un volo di colombe" (Lonesome Dove) e di un Oscar con Diana Ossana per il copione di "I ...aveva anche scritto i romanzi da cui sono stati tratti classici come Hud il selvaggio, L'ultimo spettacolo e Voglia di ...Larry McMurtry è morto all'età di 84 anni. Lo sceneggiatore e scrittore in carriera ha vinto un Pulitzer e un Oscar. Ecco chi era.Larry McMurtry, il prolifico scrittore e sceneggiatore statunitense vincitore di un Pulitzer per il romanzo "Un volo di colombe" (Lonesome Dove) e di un Oscar con Diana Ossana per il copione di "I seg ...