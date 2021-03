L’appello di Papa Francesco: “Trasparenza nelle attività del Vaticano, soprattutto in campo economico e finanziario” (Di sabato 27 marzo 2021) “Esorto tutti, affinché le iniziative di recente avviate e quelle da assumere per l’assoluta Trasparenza delle attività istituzionali dello Stato Vaticano, soprattutto nel campo economico e finanziario, siano sempre ispirate ai principi fondanti della vita ecclesiale e, al tempo stesso, tengano debito conto dei parametri e delle ‘buone pratiche’ correnti a livello internazionale, e appaiano esemplari, come si impone a una realtà quale la Chiesa cattolica”. Lo ha ribadito Papa Francesco inaugurando il 92esimo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Una cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, che per la prima volta nella veste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “Esorto tutti, affinché le iniziative di recente avviate e quelle da assumere per l’assolutadelleistituzionali dello Statonel, siano sempre ispirate ai principi fondanti della vita ecclesiale e, al tempo stesso, tengano debito conto dei parametri e delle ‘buone pratiche’ correnti a livello internazionale, e appaiano esemplari, come si impone a una realtà quale la Chiesa cattolica”. Lo ha ribaditoinaugurando il 92esimo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del. Una cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, che per la prima volta nella veste ...

