Lago d’Iseo, frana di 2 milioni di metri cubi sopra Tavernola: “Viviamo con le valigie pronte per lasciare casa. Colpa del cementificio, va chiuso” (Di sabato 27 marzo 2021) “La cementifera va chiusa. Chi ha prodotto sconquassi al territorio deve pagare”. Lo chiedono gli oltre mille cittadini che hanno firmato una petizione online lanciata da Legambiente Basso Sebino e rivolta al ministero dell’Ambiente e alla Regione Lombardia. L’impianto è quello della ItalSacci a Tavernola Bergamasca. Qui, nell’ultimo mese, gli abitanti hanno vissuto con il fiato sospeso a causa della frana sul monte che sovrasta l’area. “Il fronte è di 2,1 milioni di metri cubi – spiega il sindaco della cittadina sulle rive del Lago d’Iseo, Joris Pezzotti – nell’ultima settimana sta rallentando, siamo nell’ordine dei 4 millimetri al giorno, contro i 2,5 centimetri che abbiamo raggiunto all’apice”. A Tavernola però, “le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “La cementifera va chiusa. Chi ha prodotto sconquassi al territorio deve pagare”. Lo chiedono gli oltre mille cittadini che hanno firmato una petizione online lanciata da Legambiente Basso Sebino e rivolta al ministero dell’Ambiente e alla Regione Lombardia. L’impianto è quello della ItalSacci aBergamasca. Qui, nell’ultimo mese, gli abitanti hanno vissuto con il fiato sospeso a causa dellasul monte che sovrasta l’area. “Il fronte è di 2,1di– spiega il sindaco della cittadina sulle rive del, Joris Pezzotti – nell’ultima settimana sta rallentando, siamo nell’ordine dei 4 millial giorno, contro i 2,5 centiche abbiamo raggiunto all’apice”. Aperò, “le ...

