Lady Gaga, il suo bassista accusato di omofobia, i Little Monster in rivolta: “Licenzialo” (Di sabato 27 marzo 2021) Lil Nas X ieri ha rilasciato quello che è senza ombra di dubbio uno tra i video più belli degli ultimi 12 mesi, MONTERO Call Me By Your Name. La clip ha fatto scoppiare una polemica perché il rapper (che è il primo artista apertamente gay e nero ad aver vinto un Country Music Award) nei 3 minuti di video musicale si mostra imparruccato, sui tacchi e twerka addosso a Satana. Tra i tanti ad aver criticato Lil Nas c’è stato anche Jonny Goood, il bassista di Lady Gaga. L’artista in una serie di stories ha detto: “Devo andare a lavarmi il cervello dopo aver visto quel video di Lil Nas. Non andate a vedere quel video.Perché le preferenze sessuali sono così importanti nella musica? Perché l’orientamento sessuale è così collegato alla musica, giuro che non lo capisco“. Ovviamente le parole di Goood hanno fatto scoppiare una polemica tra i ... Leggi su biccy (Di sabato 27 marzo 2021) Lil Nas X ieri ha rilasciato quello che è senza ombra di dubbio uno tra i video più belli degli ultimi 12 mesi, MONTERO Call Me By Your Name. La clip ha fatto scoppiare una polemica perché il rapper (che è il primo artista apertamente gay e nero ad aver vinto un Country Music Award) nei 3 minuti di video musicale si mostra imparruccato, sui tacchi e twerka addosso a Satana. Tra i tanti ad aver criticato Lil Nas c’è stato anche Jonny Goood, ildi. L’artista in una serie di stories ha detto: “Devo andare a lavarmi il cervello dopo aver visto quel video di Lil Nas. Non andate a vedere quel video.Perché le preferenze sessuali sono così importanti nella musica? Perché l’orientamento sessuale è così collegato alla musica, giuro che non lo capisco“. Ovviamente le parole di Goood hanno fatto scoppiare una polemica tra i ...

