La verità sul presunto ritiro di Paul Gascoigne a L’Isola dei Famosi

Paul Gascoigne si è ritirato da L'Isola dei Famosi? L'ex calciatore si è infortunato alla spalla durante la prova immunità dell'ultima puntata ed è stato immediatamente portato in infermeria (saltando addirittura tutto il blocco relativo alle nomination) e ieri – il portale Novella 2000 – ha parlato di una sua "imminente uscita dal gioco". "Fonti vicine al programma Mediaset preannunciano infatti l'imminente uscita dal gioco dell'ex stella del calcio anglosassone. L'ipotesi si deve ai risultati delle analisi e al fatto che, se dovesse confermarsi la diagnosi della spalla slogata, la permanenza nel programma non consentirebbe a Paul di partecipare alle prove. Novella 2000 ha raccolto questa voce che la produzione del programma non ha però ancora confermato. Nonostante la speranza resti di ritrovare ...

