La vergogna del Paese dei furbetti (Di sabato 27 marzo 2021) Adesso abbiamo i dati ufficiali del governo . E ci si può chiedere come possano dormire sereni i presidenti e gli assessori alla Sanità di Sardegna , Toscana e delle altre sei regioni italiane che ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Adesso abbiamo i dati ufficiali del governo . E ci si può chiedere come possano dormire sereni i presidenti e gli assessori alla Sanità di Sardegna , Toscana e delle altre sei regioni italiane che ...

LegaSalvini : ??CHE VERGOGNA I FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA COPERTI DA PD E 5 STELLE - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo ci sono anche i furbetti del vaccino che pur essendo in buona salute, scavalcano la fila, scava… - ViteAnto : @fam_cristiana Ormai non c'è più dignità, basti guardare su #instagram quanta gente #famosa si #scatta #selfie… - federigodeglia : @alwaysdag Però sei andato a fare la troietta a mykonos, ibiza e gran canaria...bravo bravo fai il giro del mondo s… - 64Muscato : Persomil alla Cecchignola è il cuore del Ministero della difesa, come Previmil, buon andamento della Pubblica ammin… -