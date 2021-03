La valutazione dei progetti | esempi di monitoraggio Scarica 12 esempi | tra i quali | sito scuola | bullismo | pagina facebook | biblioteca | giornalino

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 27 marzo 2021) Laha una rilevanza indispensabile per la formazione dell’uomo e del cittadino (come, tra l’altro, asserivano i programmi dellaelementare di qualche anno fa, ormai, purtroppo, andati in soffitta), avendo assunto l’incarico di dover assicurare a ciascuno e a tutti gli alunni le competenze adeguate, le conoscenze indispensabili, le abilità insostituibili per comprendere L'articolo .