La Universal Music ha acquistato il catalogo di Bob Dylan (Di sabato 27 marzo 2021) Bob Dylan ha deciso di vendere tutti i diritti del proprio catalogo Musicale alla Universal Music. Si stima che lo stesso abbia un valore di 300 milioni di dollari. Non manca però, qualche accusa legale, recentemente venuta fuori dalla stessa vendita. Perché ? Di certo non ci ha pensato due volte la Universal Music, quando si è vista capitare un’occasione del genere. D’altronde, chi non vorrebbe essere proprietario dei diritto del grande Bob Dylan? Premio Nobel, fra le altre cose, per la letteratura, grazie ai magnifici testi e, all’originalità degli stessi. Ed il cantautore ha deciso di cedere i propri diritti, vendendo tutto il proprio catalogo Musicale. Ed è a questo punto che è sorto un problema legale. Una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Bobha deciso di vendere tutti i diritti del proprioale alla. Si stima che lo stesso abbia un valore di 300 milioni di dollari. Non manca però, qualche accusa legale, recentemente venuta fuori dalla stessa vendita. Perché ? Di certo non ci ha pensato due volte la, quando si è vista capitare un’occasione del genere. D’altronde, chi non vorrebbe essere proprietario dei diritto del grande Bob? Premio Nobel, fra le altre cose, per la letteratura, grazie ai magnifici testi e, all’originalità degli stessi. Ed il cantautore ha deciso di cedere i propri diritti, vendendo tutto il proprioale. Ed è a questo punto che è sorto un problema legale. Una ...

Advertising

LolohWarrior : RT @WaitinForDemiIt: Il CD di #DWTDTAOSO in Italia è “Prodotto in esclusiva per lo shop online Universal Music Italia”. In altre parole, no… - BTS_italia_twt_ : Acquistando un album 'BE (Deluxe Edition)' su Soundwave, M2U, nei negozi Universal Music e nel negozio ufficiale in… - littledemiguise : @Nightingale1999 anche a me farebbe incazzare la cosa, però per adesso è possibile preordinarlo sia sul sito UK che… - w4sabix : RT @WaitinForDemiIt: Il CD di #DWTDTAOSO in Italia è “Prodotto in esclusiva per lo shop online Universal Music Italia”. In altre parole, no… - FandomItaliani : RT @WaitinForDemiIt: Il CD di #DWTDTAOSO in Italia è “Prodotto in esclusiva per lo shop online Universal Music Italia”. In altre parole, no… -